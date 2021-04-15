Курс рубля снижается на фоне новостей о санкциях США

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара США и евро растет на новостях о планах США ввести санкции против суверенного госдолга России. Уточняется, что в ходе торгов на Мосбирже доллар в 08:35 по московскому времени достиг отметки 77 рублей, евро – 92,1 рубля.

Кроме того, июньские фьючерсы нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне достигли 66,5 доллара, увеличившись на 4,5%, майские фьючерсы нефти бренда WTI торгуются на уровне 63 доллара (+4,7%).

Ранее Bloomberg сообщил о планах США ввести новые санкции против России. По данным источников агентства, Вашингтон планирует ввести санкции из-за якобы вмешательства РФ в американские выборы. Еще одной причиной стала приписываемая России кибератака на SolarWinds.