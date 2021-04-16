Посольство Великобритании в Москве рассказало о визите британского посла

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В посольстве Великобритании в Москве рассказали подробности визита британского посла Деборы Броннерт в МИД России. Об этом написали в телеграм-канале дипмиссии.

"Сегодня посол Великобритании Дебора Броннерт посетила МИД РФ. Стороны обсудили различные внешнеполитические вопросы, представляющие взаимный интерес", – говорится в сообщении.

Ранее министерства иностранных дел Великобритании и Польши вызвали российских послов.

Во внешнеполитическом ведомстве Соединенного Королевства объяснили, что вызвали на беседу посла России в Лондоне Андрея Келина в связи с наращиванием Вооруженных сил РФ на границе с Украиной, а также для уточнения информации о кибератаках, которые якобы организовала Москва.

15 апреля Соединенные Штаты ввели новые санкции против России и заявили о высылке десяти сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В их числе несколько сотрудников спецслужб РФ. Ограничения мотивировали возможным вмешательством России в американские выборы и хакерскими атаками.