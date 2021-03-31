МИД РФ сожалеет в связи с высылкой российских дипломатов из Италии

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Министерство иностранных дел (МИД) России выразило сожаление в связи с высылкой двух российских дипломатов из Рима из-за подозрения в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости.

В МИД отметили, что действия итальянских властей не соответствуют уровню двусторонних отношений. О возможных ответных шагах будет объявлено дополнительно, пояснили в министерстве.

"Выражаем сожаление в связи с высылкой из Рима двух сотрудников российского посольства. Выясняем обстоятельства принятия данного решения", – заявили в ведомстве.

О высылке двух российских дипломатов сообщил министр иностранных дел республики Луиджи Ди Майо.

"Вызванному в МИД послу РФ в Италии был выражен протест итальянского правительства. Он также был проинформирован о немедленной высылке двух сотрудников (посольства. – Прим. ред.), замешанных в серьезном деле (о шпионаже. – Прим. ред.)", – написал Ди Майо в Facebook.

Ранее газета La Repubblica со ссылкой на расследование спецподразделения карабинеров ROS сообщила о задержании 30 марта в Риме двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России. По данным издания, подозреваемые – российский офицер, работающий при посольстве в Риме, и капитан ВМС Италии, который якобы передавал россиянину за деньги секретные данные из НАТО.

Российское посольство в Риме подтвердило задержание сотрудника аппарата военного атташе. В дипмиссии не стали комментировать инцидент по существу до выяснения всех обстоятельств, а также выразили надежду, что произошедшее не окажет негативного влияния на двусторонние отношения.