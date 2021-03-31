Посольство РФ подтвердило задержание в Риме сотрудника аппарата военного атташе

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Фото: АР/Cecilia Fabiano/LaPresse
Российское посольство в Риме подтвердило задержание сотрудника аппарата военного атташе по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости.
"Подтверждаем задержание 30 марта в Риме сотрудника аппарата военного атташе. Обстоятельства произошедшего выясняются. Комментировать инцидент по существу в настоящий момент считаем нецелесообразным", – заявили в посольстве.
В дипмиссии выразили надежду, что инцидент не окажет негативного влияния на двусторонние отношения.
Ранее газета "Репубблика" со ссылкой на расследование спецподразделения карабинеров ROS сообщила о задержании в Риме двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России. По данным издания, подозреваемые – российский офицер, работающий при посольстве в Риме, и капитан ВМС Италии.
Отмечалось, что операция состоялась накануне вечером во время тайной встречи между мужчинами. Их задержали сразу после передачи секретных документов итальянским офицером в обмен на денежную сумму.
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