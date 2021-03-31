Задержанного в Риме российского военного дипломата выдворят из Италии

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Дипломатический статус сотрудника аппарата военного атташе из РФ, задержанного в Риме по подозрению в шпионаже, делает невозможным его арест, поэтому его ожидает выдворение из Италии. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

По информации издания, капитан Вооруженных сил Италии, помимо итальянских документов, снабжал россиянина секретной информацией из НАТО. Итальянские спецслужбы выявили их связь несколько месяцев назад, отмечает Corriere.

Ранее газета La Repubblica со ссылкой на расследование спецподразделения карабинеров ROS сообщила о задержании в Риме двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России. По данным издания, подозреваемые – российский офицер, работающий при посольстве в Риме, и капитан ВМС Италии.

Отмечалось, что операция состоялась накануне вечером во время тайной встречи между мужчинами. Их задержали сразу после передачи секретных документов итальянским офицером в обмен на денежную сумму.

Российское посольство в Риме подтвердило задержание сотрудника аппарата военного атташе. В дипмиссии не стали комментировать инцидент по существу до выяснения всех обстоятельств, а также выразили надежду, что произошедшее не окажет негативного влияния на двусторонние отношения.