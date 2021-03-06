Посольство России во Франции не стало отвечать на вопрос о высылке дипломатов

Фото: Пресс-служба посольства России во Франции/ТАСС

Посольство России во Франции отказалось прокомментировать публикацию французской газеты Les Echos, в которой говорится о взаимной тайной высылке дипломатов двух стран в конце прошлого года.

"Не комментируем утечки в СМИ", – сказали РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии в Париже.

В публикации говорилось, что РФ и Франция в конце 2020 года тайно осуществили взаимную высылку дипломатов. Как утверждает издание со ссылкой на свои источники, одного из сотрудников экономического отдела посольства РФ в Париже заподозрили в шпионаже, после чего Франция его выслала. Российская сторона приняла ответные меры.

Ранее сообщалось, что Нидерланды обвинили двух российских дипломатов в шпионаже в начале декабря 2020 года. По данным местной службы общей разведки и безопасности, россияне в действительности были офицерами российской Службы внешней разведки и работали под прикрытием.

Позже в том же месяце Колумбия выслала еще двух российских дипломатов. Их заподозрили в вербовке информантов в городе Кали и экономическом шпионаже. В ответ на это Россия объявила персонами нон грата двух дипломатов из Колумбии.

