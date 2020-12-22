Колумбия выслала двух российских дипломатов – СМИ

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Двух российских дипломатов выслали из Колумбии. По информации газеты Tiempo, их подозревают в разведывательной деятельности.

Уточняется, что речь идет об Александре Паристове и Александре Белоусове, которые более двух лет находились в стране.

По данным издания, дипломатов заподозрили в вербовке информантов в городе Кали. Также сообщается, что они могли быть причастны к экономическому шпионажу, проявляя интерес к конфиденциальной информации об эксплуатации минеральных ресурсов.

В посольстве РФ в Колумбии пока не комментируют данную информацию.

Ранее сообщалось, что Болгария выслала российского дипломата. Прокуратура страны подчеркнула, что дипломата РФ подозревают в сборе информации о военнослужащих США, которые находятся в Болгарии на учениях.