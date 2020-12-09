Прокуратура Дании обвинила россиянина в шпионаже

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Датская прокуратура предъявила гражданину РФ обвинение в шпионаже, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

Россиянин, постоянно проживающий в североевропейской стране, находится под стражей с начала июля 2020 года.

Его подозревают в предоставлении российской разведке информации о датских энергетических технологиях.

Ранее Московский городской суд назначил 12 лет колонии бывшему украинскому футболисту Василию Василенко, который обвиняется в шпионаже в пользу Украины.

Материалы дела обвиняемого находятся под грифом "секретно". Подробности и суть обвинений, вменяемых Василенко, не разглашаются.