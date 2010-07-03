Что известно об Эдварде Сноудене и его жизни в России

Бессрочный вид на жительство в России получил бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден. Он живет в Москве уже седьмой год, изучает русский язык и даже успел жениться. Вспоминаем, что известно о деле Сноудена.



Бессрочно в России

Фото: AP

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден, живущий в России уже седьмой год, получил бессрочный вид на жительство. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

По словам правозащитника, процедура продления вида на жительство затянулась из-за пандемии COVID-19. Вместе с тем Кучерена заявил, что с самочувствием Сноудена "все в порядке".

Из биографии:

Эдвард Джозеф Сноуден родился 21 июня 1983 года в городе Элизабет-сити, в штате Северная Каролина. Его отец служил в береговой охране США, а мать – юрист.

В колледже Сноуден изучал информатику, затем окончил курсы по специальности "компьютерная безопасность", дистанционно изучал программирование в Ливерпульском университете, а также китайский и японский языки.

В 2004 году служил в армии, но из-за перелома обеих ног его демобилизовали. Позже работал на секретном объекте Агентства национальной безопасности США (АНБ) на территории Университета Мэриленда, а также в отделе информационной безопасности ЦРУ.

Под дипломатическим прикрытием работал в постоянном представительстве Соединенных Штатов при ООН в Женеве с 2007 по 2009 год. Затем перешел в одну из крупнейших в области производства компьютеров компанию Dell, в 2013-м в качестве представителя консалтинговой компании Booz Allen Hamilton по контракту работал в офисе АНБ (штат Гавайи).

Уточняется, что в АНБ его называли системным администратором, однако, по словам Сноудена, он являлся инфраструктурным аналитиком, который занимался поиском новых способов взлома и перехвата сообщений в интернете и сообщений по всему миру.



Обвинения и 30 лет тюрьмы

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О деятельности Сноудена в 2013 году узнал весь мир, когда он передал газетам The Washington Post и The Guardian часть секретных материалов о массированной слежке американских спецслужб. В том числе, что спецслужбы США и Великобритании перехватывали звонки и осуществляли мониторинг компьютеров иностранных чиновников и политиков. Свой поступок Сноуден объяснил желанием рассказать обществу правду.

В АНБ и Пентагоне заявили, что он украл почти два миллиона секретных документов, касающихся деятельности спецслужб США и операций вооруженных сил страны. Сноудену предъявили обвинение по двум статьям закона о шпионаже и за кражу собственности правительства США – за все это ему на родине грозит до 30 лет тюрьмы.

Сразу же после передачи важных бумаг бывший сотрудник спецслужб улетел в Гонконг, откуда направил запросы о предоставлении убежища в 27 государств. Но гарантии невыдачи его США смог предоставить только Эквадор. Туда Сноуден вылетел 23 июня через Москву и Кубу.

Однако в столице беглец резко изменил свои планы, поскольку Куба под давлением США пообещала отказать в посадке самолета "Аэрофлота", если бывший сотрудник спецслужб все-таки зайдет на борт.

В результате в июле 2013-го Сноуден попросил временное убежище у российских властей, согласившись с условием, что он прекращает всякую деятельность против Соединенных Штатов. Уже 1 августа он получил временное убежище на год, спустя 12 месяцев – вид на жительство в РФ сроком на три года. Позднее его продлили еще на три, до 2020 года.



Жизнь в Москве

Эдвард Сноуден во время выступления по видеосвязи на ежегодной международной IT-конференции Web Summit. Фото: AP/Armando Franca

С момента прибытия в Россию Сноуден живет в Москве. Сам он признавался, что поначалу в стране чувствовал себя одиноко и был напуган.

В период с 2014 по 2017 год Сноуден дистанционно работал ректором шотландского Университета Глазго, а с 2014 входит в совет директоров американского фонда "Свобода прессы", вместе с которым занимался созданием мобильного приложения Haven для защиты от слежки. Его он спустя несколько лет представил общественности.

В 2017 году экс-сотрудник американских спецслужб женился на своей девушке Линдси Миллс, которая прилетела к нему в Россию. Со своей будущей женой он начал встречаться еще в 2009 году. Позднее Сноуден признался, что когда открыл ей дверь московской квартиры, то был готов получить пощечину, поскольку, сбегая из США, оставил девушку без каких-либо объяснений.

Живя в России, опубликовал статьи и дал интервью различным иностранным изданиям. Также адвокат Сноудена заявлял, что тот активно изучает русский язык и уже неплохо на нем разговаривает.

Однако бывший сотрудник спецслужб неоднократно говорил о том, что хочет переехать в одну из стран Евросоюза, например в Германию, однако въезд ему туда запрещен.

В сентябре прошлого года в одном из интервью он заявил, что мог бы вернуться в США и предстать перед судом, если его дело рассмотрят справедливо и объективно.