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20:54

Власти США подали иск против Сноудена из-за его книги

за рубежом политика суды

20:54

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Фото: кадр из документального фильма "Citizenfour. Правда Сноудена", режиссер Лора Пойтрас

Власти США подали иск в суд Восточного округа штата Вирджиния против бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена. Его обвиняют в том, что мемуары, которые он выпустил, нарушают соглашение о неразглашении ЦРУ и АНБ, сообщает Reuters.

"Сноуден нарушил обязательства перед США, которые он взял на себя, когда подписал соглашения в рамках работы в ЦРУ и в качестве сотрудника АНБ", – говорится в заявлении помощника генпрокурора Джоди Ханта.

Книга бывшего сотрудника ЦРУ уже поступила в продажу. В мемуарах под названием "Личное дело" он повествует о жизни в России и о том, почему рассекретил данные, за которые его теперь собираются осудить в США.

Ранее адвокат Сноудена Анатолий Кучерена оценил перспективы его клиента вернуться на родину. По его словам, дело экс-сотрудника ЦРУ ввели в ранг политических, а при таких обстоятельствах не стоит надеяться на справедливый суд.

Он добавил, что сам Сноуден хотел бы вернуться в США, но трезво оценивает ситуацию.

В июне 2013 года Сноуден передал газетам The Washington Post и The Guardian секретные материалы о программах слежки британских и американских спецслужб в интернете. Позже РФ предоставила ему временное убежище, а год спустя – трехлетний вид на жительство, который продлили еще на три года в 2017-м. На родине Сноудена обвиняют в государственной измене, ему грозит до 30 лет тюрьмы.

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за рубежом политика суды

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