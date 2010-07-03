Власти США подали иск против Сноудена из-за его книги

20:54
20:54
Поделиться в социальных сетях:
Фото: кадр из документального фильма "Citizenfour. Правда Сноудена", режиссер Лора Пойтрас
Власти США подали иск в суд Восточного округа штата Вирджиния против бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена. Его обвиняют в том, что мемуары, которые он выпустил, нарушают соглашение о неразглашении ЦРУ и АНБ, сообщает Reuters.
"Сноуден нарушил обязательства перед США, которые он взял на себя, когда подписал соглашения в рамках работы в ЦРУ и в качестве сотрудника АНБ", – говорится в заявлении помощника генпрокурора Джоди Ханта.
Книга бывшего сотрудника ЦРУ уже поступила в продажу. В мемуарах под названием "Личное дело" он повествует о жизни в России и о том, почему рассекретил данные, за которые его теперь собираются осудить в США.
Ранее адвокат Сноудена Анатолий Кучерена оценил перспективы его клиента вернуться на родину. По его словам, дело экс-сотрудника ЦРУ ввели в ранг политических, а при таких обстоятельствах не стоит надеяться на справедливый суд.
Он добавил, что сам Сноуден хотел бы вернуться в США, но трезво оценивает ситуацию.
В июне 2013 года Сноуден передал газетам The Washington Post и The Guardian секретные материалы о программах слежки британских и американских спецслужб в интернете. Позже РФ предоставила ему временное убежище, а год спустя – трехлетний вид на жительство, который продлили еще на три года в 2017-м. На родине Сноудена обвиняют в государственной измене, ему грозит до 30 лет тюрьмы.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: