Адвокат рассказал о перспективах возвращения Сноудена в США

Адвокат бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена Анатолий Кучерена оценил перспективы его клиента вернуться на родину, передает ИА "НСН".
"Дело ввели в ранг политических. Государственный департамент США сейчас уже меньше, но при Обаме именно он комментировал дело. При таких обстоятельствах надеяться и верить в то, что будет честный и справедливый суд, конечно, Эдвард Сноуден не может", – подчеркнул Кучерена.
Он добавил, что сам Сноуден хотел бы вернуться в Штаты, но трезво оценивает ситуацию. По словам юриста, его клиент поддерживает общение с близкими и живет "нормальной, абсолютно полноценной жизнью", продолжая активно заниматься изучением русского языка.
В июне 2013 года Сноуден передал газетам The Washington Post и The Guardian секретные материалы о программах слежки британских и американских спецслужб в интернете. Позже РФ предоставила ему временное убежище, а год спустя – трехлетний вид на жительство, который продлили еще на три года в 2017-м. На родине Сноудена обвиняют в государственной измене, ему грозит до 30 лет тюрьмы.
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