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Общество

14:30

Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

общество политика

Фото: AP Photo

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Анатолия Кучерена.

"Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России", – сказал Кучерена.

Ранее сообщалось, что Сноуден продолжает изучать русский язык, а также женился в Москве. С будущей женой Сноуден встречался с 2009 года. Впоследствии она переехала к нему в Россию.

В июне 2013 года Сноуден передал газетам The Washington Post и The Guardian секретные материалы о программах слежки британских и американских спецслужб в интернете. Позже РФ предоставила ему временное убежище, а год спустя – трехлетний вид на жительство, который продлили еще на три года в 2017 году.

На родине Сноудена обвиняют в государственной измене. Барак Обама и Дональд Трамп настаивали на выдаче подозреваемого в США.

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