Сноуден выплатит Вашингтону 5 млн долларов c продажи своей книги и выступлений – СМИ

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Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден согласился выплатить американскому правительству более пяти миллионов долларов, заработанных с продажи своей книги и с выступлений, сообщает "Газета.ру".

Министерство юстиции Штатов подало иск против Сноудена из-за публикации его книги "Личное дело" в нарушение обязательств о неразглашении. Суд постановил, что правительство имеет право на средства, вырученные от продажи книги.

Как сообщают СМИ, к настоящему моменту Сноуден заработал с продажи книги 4,2 миллиона долларов. Кроме того, он 56 раз выступал платно, заработав на этом 1,03 миллиона. Сноуден и администрация Белого дома решили, что деньги зачислят на трастовый счет.

В то же время адвокат Сноудена Лоуренс Ластберг заявила, что соглашение не означает, что власти немедленно получат эти деньги, поскольку ее доверитель намерен оспорить решение суда о его обязательствах о неразглашении.

В июне 2013 года Сноуден передал газетам The Washington Post и The Guardian секретные материалы о программах слежки британских и американских спецслужб в интернете. Позже РФ предоставила ему временное убежище, а год спустя – трехлетний вид на жительство, который продлили еще на три года в 2017-м. На родине Сноудена обвиняют в государственной измене, ему грозит до 30 лет тюрьмы.