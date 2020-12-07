Гражданин Украины Василенко получил 12 лет колонии по делу о шпионаже

Фото: пресс-службы Московского городского суда

Московский городской суд назначил 12 лет колонии бывшему украинскому футболисту Василию Василенко, который обвиняется в шпионаже в пользу Украины.

"Василенко получил 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", – сообщили в пресс-службе суда.

Материалы дела обвиняемого находятся под грифом "секретно". Подробности и суть обвинений, вменяемых Василенко, не разглашаются.

Ранее сообщалось, что обвинение в шпионаже могут предъявить журналистам НТВ, которых задержали в Стамбуле на прошлой неделе.