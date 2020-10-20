Украинский экс-футболист Василенко предстал перед судом РФ по делу о шпионаже

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Московский городской суд приступил к слушанию уголовного дела в отношении бывшего украинского футболиста Василия Василенко, ранее арестованного в Москве за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Сегодня состоялось заседание по существу уголовного дела в отношении Василенко, обвиняемого по статье 276 УК РФ ("Шпионаж")", – рассказал собеседник агентства.

Материалы дела обвиняемого находятся под грифом "секретно". Подробности и суть обвинений, вменяемых Василенко, не разглашаются. Он содержится в одном из столичных СИЗО.

Василенко был защитником в украинских командах "Таврия" (Новотроицкое), "Торпедо" (Мелитополь), "Дружба" (Бердянск). Он выступал за футбольные клубы с 1992 по 2001 год.