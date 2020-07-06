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Происшествия

14:56

Украинского экс-футболиста арестовали в Москве из-за причастности к шпионажу

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Бывший украинский футболист Василий Василенко арестован в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудниками ФСБ РФ было установлено, что он причастен к шпионажу в пользу Украины. В связи с этим он обвиняется в совершении преступления по статье 276 УК РФ ("Шпионаж").

"Ему предъявлено обвинение, он содержится в одном из столичных СИЗО", – сообщил источник.

Василенко был защитником в украинских командах "Таврия" (Новотроицкое), "Торпедо" (Мелитополь), "Дружба" (Бердянск). Он выступал за футбольные клубы с 1992 по 2001 год.

Ранее был задержан начальник отдела полиции в одном из районов Курской области Дмитрий Борзенков. Сообщалось, что он был привлечен к сотрудничеству с одним из подразделений Службы безопасности Украины. Борзенков передавал туда данные, являвшиеся государственной тайной.

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