Суд продлил арест обвиняемой в шпионаже Цуркан на полгода

15:15
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Бывшему члену правления "Интер РАО" Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже, продлили арест на полгода. К рассмотрению ее дела по существу Мосгорсуд приступит 29 сентября, сообщили в пресс-службе суда.
"В понедельник прошло предварительное слушание. Рассмотрение дела по существу состоится 29 сентября, из-за секретности оно пройдет в закрытом режиме", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.
Арест Цуркан продлен до 7 марта. В июне 2018 года обвиняемая была помещена под стражу, после очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. 7 февраля кассационный суд вновь отправил ее в СИЗО, одновременно вернув дело в апелляционную инстанцию, которая затем оставила Цуркан в изоляторе.
По версии следствия, Карина Цуркан работала с молдавской спецслужбой с 16 августа 2004 года. В распоряжение женщины в 2015 году попала электронная версия проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества. Впоследствии она передала документ молдавским силовикам.
Цуркан предъявили обвинение по статье 276 Уголовного кодекса РФ ("Шпионаж"). В СИЗО "Лефортово" она провела 1,5 года. Женщина свою вину не признала и связала уголовное преследование с попытками сместить ее с должности в компании "Интер РАО".
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