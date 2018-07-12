Цуркан обвинили в передаче Молдавии данных о российских энергокомпаниях

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Бывшего члена правления "Интер РАО" Карину Цуркан обвинили в передаче молдавским спецслужбам данных об энергетических компаниях России. Об этом сообщил ее адвокат Иван Павлов, передает "Газета.ру".

Он рассказал, что сумел посетить Цуркан 11 июля и ознакомиться с документами о выдвинутых против нее обвинениях. По его словам, его подзащитная свою вину категорически не признает.

Согласно документам, в августе 2004 года Цуркан якобы стала агентом, сотрудничающим с молдавской спецслужбой. ФСБ предъявила ей обвинения в шпионаже, после чего ее вывели из состава правления "Интер РАО".