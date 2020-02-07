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Происшествия

14:23

Обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан вернули в СИЗО

суды происшествия

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан отправили на пересмотр. Решение принял Второй кассационный суд общей юрисдикции, передает РИА Новости.

"С учетом этого суд постановил взять Цуркан под стражу в зале заседаний, что и было сделано. Кассационное представление удовлетворить, постановление первого апелляционного суда общей юрисдикции отменить, передать материал на новое рассмотрение в Первый апелляционный суд общей юрисдикции в ином составе", – огласила решение судебная коллегия.

Ранее суд продлил срок ареста Цуркан до 15 марта 2020 года, но из СИЗО ее выпустили. Бывшему члену правления компании "Интер РАО" были запрещены только определенные действия.

По версии следствия, Карина Цуркан работала с молдавской спецслужбой с 16 августа 2004 года. В распоряжение женщины в 2015 году попала электронная версия "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". Впоследствии она передала документ молдавским силовикам.

Цуркан предъявили обвинение по статье 276 Уголовного кодекса РФ ("Шпионаж"). В СИЗО "Лефортово" она провела 1,5 года. Женщина свою вину не признала и связала уголовное преследование с попытками сместить ее с должности в компании "Интер РАО".

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