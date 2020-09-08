Дело обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан поступило в суд

10:38
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Дело бывшего члена правления компании "Интер РАО" Карины Цуркан, которая обвиняется в шпионаже, поступило в Московский городской суд, сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
"В Мосгорсуд поступило уголовное дело в отношении Карины Цуркан, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ", – сказала Солопова РИА Новости.
По ее словам, дату предварительного слушания пока не назначили. Ожидается, что дело будет рассмотрено в закрытом режиме.
Согласно версии следствия, Цуркан работала с молдавской спецслужбой с 16 августа 2004 года. В распоряжение женщины в 2015 году попала электронная версия "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". Впоследствии она передала документ молдавским силовикам.
Цуркан предъявили обвинение по статье 276 Уголовного кодекса РФ ("Шпионаж"). В СИЗО "Лефортово" она провела 1,5 года. Женщина свою вину не признала и связала уголовное преследование с попытками сместить ее с должности в компании "Интер РАО".
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