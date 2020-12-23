Россия объявила персонами нон грата двух дипломатов из Колумбии

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Россия объявляет персонами нон грата двух сотрудников посольства Колумбии в Москве в ответ на высылку из республики двух российских дипломатов. Об этом сообщает ТАСС.

В МИД объявили, что выразили протест чрезвычайному и полномочному послу Республики Колумбия в РФ Aльфонсо Лопесу Кабальеро.

"Послу [Колумбии в Москве] заявлено, что, исходя из принципа взаимности, российская сторона объявляет persona non grata двух сотрудников дипломатического представительства Колумбии в Москве", – добавили в ведомстве.

Пресс-служба российского внешнеполитического ведомства также отметила, что действия Колумбии безосновательны и противоречат "духу традиционно дружественных и взаимоуважительных отношений" двух стран.

Двух российских дипломатов ранее выслали из Колумбии. По некоторым данным, их подозревают в разведывательной деятельности.