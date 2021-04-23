МИД заявил об ответных мерах на высылку дипломатов из Прибалтики

Фото: Агентство "Москва"/Антон Великжанин
Пока Россия не озвучила ответные меры, дипломаты стран Балтии могут сами поразмыслить, кому из них скоро придется собираться домой. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В нашем ответе власти этих стран могут не сомневаться. Их дипломаты уже могут начать прикидывать, кому из них придется паковать вещи", – сказала Захарова.
Говоря о ситуации с Чехией, она отметила, что власти этой страны не просчитали последствий, когда ввязывались в авантюру с высылкой российских дипломатов.
"Они получили что хотели. А я бы сказала даже по-другому: они получили даже то, о чем не мечтали. Я думаю, что, когда они ввязывались, когда Прага ввязывалась в эту авантюру, я думаю, они не просчитывали последствий", – приводит слова Захаровой RT.
Представитель российского МИД отметила, что абсурдные действия и противоречивые заявления чешской стороны объясняются тем, что решения принимались не самостоятельно, а под давлением западных кураторов. При этом после начала кампании возможности сделать шаг назад у Чехии не было.
Отношения между рядом европейских стран и Россией стали ухудшаться после того, как правительство Чехии обвинило РФ в организации взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. После этого власти Чехии приняли решение о высылке 18 работников посольства РФ в Праге, назвав их сотрудниками российских спецслужб.
В качестве ответных мер МИД РФ объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.
В Кремле и МИД России заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице назвали надуманными, отметив, что за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.
В знак солидарности с Чехией о высылке российских дипломатов объявили Латвия, Литва и Эстония. Глава МИД Латвии подчеркнул, что в стране не потерпят подрывной деятельности как на своей территории, так и на территории союзников.
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