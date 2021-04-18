РФ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Об этом заявил МИД РФ. Уточняется, что до конца понедельника они должны покинуть Россию.
"Чешскому послу был заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге. Ему сообщили, что 20 сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются персона нон грата", – говорится в сообщении.
Кроме того, от чешской стороны потребовали привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии.
Ранее посол Чехии в России Витезслав Пивонька был вызван в здание МИД РФ на Смоленской площади. Там ему сообщили, что от Москвы последуют ответные меры после решения выслать российских дипломатов из Чехии.
До этого МИД Чехии принял решение выслать из страны 18 дипломатов из РФ. В ответ на эти действия российское внешнеполитическое ведомство выразило протест и анонсировало ответные меры.
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