В МИД РФ анонсировали ответные шаги на высылку дипломатов из Чехии

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова анонсировала объявление конкретных ответных мер на действия властей Чехии по высылке дипломатов. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 1".

"Впереди рабочая неделя. Важно было четко ответить на подобные шаги, а конкретная прикладная реализация этого решения ждет их, я думаю, в ближайшее время", – заявила дипломат.

Захарова также подчеркнула, что власти Чехии в ситуации с российскими дипломатами продемонстрировали отсутствие самостоятельной внешней политики. Действия Праги представитель МИДа назвала "карикатурными".

МИД Чехии принял решение выслать из страны 18 дипломатов из РФ. В ответ на эти действия российское внешнеполитическое ведомство выразило протест и анонсировало ответные меры.