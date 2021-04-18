Полиция Чехии объявила в розыск Петрова и Боширова

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Полиция Чехии объявила в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение официального представителя правоохранительных органов страны Ярослава Ибегея.

По словам спикера, граждан РФ разыскивают в связи с расследованием обстоятельств тяжких уголовных преступлений.

"Полиция Чехии, Национальный центр борьбы с организованной преступностью <...> просит помощи в розыске двух лиц, которые в период с 11.10.2014 года до 16.10.2014 года находились на территории Чехии – сперва в Праге, а затем в Моравскосилезском и Злинским краях", – заявил Ибегей.

По словам представителя правоохранительных органов, Петров и Баширов имели паспорта граждан РФ, Молдавии и Таджикистана.

"Кроме российских, у них были паспорта (граждан. - Прим. ред.) Молдавии, выданный на имя Николая Попы, дата рождения – 18.07.1979, и Таджикистана, который был выдан Руслану Табарову, рожденному 23.10.1975", – рассказал Ибегей.

Накануне первый исполняющий обязанности министра иностранных дел, вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек сообщил о высылке 18 работников посольства РФ в Праге. По его словам, указанные лица являются сотрудниками российских спецслужб и могут быть причастны к взрыву на военном складе в 2014 году.

До этого три российских дипломата из посольства в Варшаве были объявлены персонами нон грата на территории Польши. В МИД республики пояснили, что такое решение было принято в связи с тем, что россияне нарушали условия своего дипломатического статуса и вели деятельность в ущерб Польше.