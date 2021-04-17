Захарова отреагировала на высылку российских дипломатов из Чехии

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Чехии осознают последствия высылки 18 российских дипломатов из Праги. Об этом сообщает ТАСС.

"Праге хорошо известно, что последует за подобными "фокусами", – сказала Захарова.

Ранее первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек заявил, что власти страны приняли решение о высылке 18 работников посольства РФ в Праге в связи с тем, что они, по некоторым данным, являются сотрудниками российских спецслужб.