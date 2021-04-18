Посол Чехии заявил, что его проинформировали о мерах в ответ на высылку дипломатов

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Посол Чехии в России Витезслав Пивонька был вызван в здание МИД РФ на Смоленской площади. Там ему сообщили, что от Москвы последуют ответные меры после решения выслать российских дипломатов из Чехии. Об этом сообщил сам посол.

"Мы были проинформированы теперь. Это был ответ Российской Федерации", – сказал он в ответ на вопрос, было ли ему объявлено об ответных мерах.

МИД Чехии принял решение выслать из страны 18 дипломатов из РФ. В ответ на эти действия российское внешнеполитическое ведомство выразило протест и анонсировало ответные меры.