Посольство РФ назвало высылку дипломата из Эстонии безосновательной

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Высылка российского дипломата из Эстонии может свести на нет усилия по нормализации отношений, заявили в посольстве РФ.

Солидарность с Чехией, которую якобы продемонстрировала эстонская сторона, в российском представительстве назвали показной.

"Расцениваем принятое эстонской стороной в угоду показной натовской и еэсовской солидарности с Чехией решение об объявлении сотрудника посольства России в Таллине персоной нон грата как недружественную и абсолютно безосновательную акцию, деструктивные последствия которой для двусторонних отношений будут ощущаться в течение еще долгого времени", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Латвия, Литва и Эстония высылают дипломатов РФ в знак солидарности с Чехией. Комментируя принятое решение, представители эстонской стороны сообщили, что работа сотрудника российского посольства не соответствует дипломатической деятельности, согласованной в Венской конвенции.

Отношения между рядом европейских стран и Россией стали ухудшаться после того, как правительство Чехии обвинило РФ в организации взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. После этого власти Чехии приняли решение о высылке 18 работников посольства РФ в Праге, назвав их сотрудниками российских спецслужб.

В качестве ответных мер МИД РФ объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

В Кремле и МИД России подчеркнули, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.

Позднее сенат Чехии призвал правительство расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с РФ. Сенаторы постановили, что взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году являются "актом государственного терроризма против одного из государств – члена Евросоюза, а значит, против всего ЕС".