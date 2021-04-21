Парламент Чехии призвал потребовать от России компенсацию за взрыв

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Члены чешского парламента призвали правительство республики потребовать от России компенсацию ущерба от взрыва на складе боеприпасов в 2014 году, а также ограничить численность сотрудников российской дипмиссии в Праге. Об этом сообщает РИА Новости.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в своем выступлении перед депутатами парламента охарактеризовал взрыв на складе во Врбетице как совершенно неприемлемый террористический акт.

Первый вице-премьер Ян Гамачек, в свою очередь, назвал проведенное чешскими спецслужбами расследование самой успешной операцией в сфере безопасности в истории Чехии. Он отметил, что эта работа привела к полному разгрому резидентур спецслужб РФ в Праге.

17 апреля Прага сообщила о прекращении полномочий сотрудников посольства РФ, которые якобы являются офицерами российских спецслужб.

Такой шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году.

Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к инциденту причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов. Они объявлены в розыск.

Кроме того, по данным СМИ, Чехия планирует объявить о новой высылке из страны российских дипломатов.

МИД РФ назвал обвинения "голословными и надуманными", а также объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.