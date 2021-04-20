Чехия готовит новую высылку российских дипломатов – СМИ

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Чехия объявит о новой высылке из страны российских дипломатов в среду, 21 апреля, сообщил портал Seznam.

При этом конкретное число сотрудников посольства, которые должны будут покинуть республику, не называется. Однако меры не коснутся посла РФ Александра Змеевского.

17 апреля Прага сообщила о прекращении полномочий сотрудников посольства РФ, которые якобы являются офицерами российских спецслужб.

Такой шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году.

МИД РФ назвал обвинения "голословными и надуманными", а также объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.