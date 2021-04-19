Объявленные персонами нон грата сотрудники посольства Чехии вылетели из Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Чешские дипломаты, признанные российским правительством персонами нон гранта, покинули Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Для дипломатов власти Чехии заранее прислали специальный самолет в аэропорт Шереметьево, откуда они вылетели со своими семьями.

Общее число покинувших Россию чехов составило 62 человека – из них 18 дипломатов и 44 члена их семей, среди которых 28 – дети.

Ранее первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек заявил, что власти страны приняли решение о высылке 18 работников посольства РФ в Праге в связи с тем, что они, по некоторым данным, являются сотрудниками российских спецслужб.

В ответ на это Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Кроме того, от чешской стороны потребовали привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии.