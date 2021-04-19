В Чехии заявили, что реакция РФ на высылку дипломатов оказалась сильнее, чем ожидалось

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Реакция России на высылку из Чехии 18 сотрудников посольства РФ оказалась сильнее, чем ожидалось, с учетом существующей практики. Об этом сообщил первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, передает РИА Новости.

По его словам, было выслано больше чешских дипломатов. В связи с этим в республике изучат дальнейшие возможные действия.

"Я подготовил для премьер-министра Чехии Андрея Бабиша предложение о наших дальнейших действиях. Вначале о нем буду информировать его", – сказал Гамачек.

Ранее первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек заявил, что власти страны приняли решение о высылке 18 работников посольства РФ в Праге в связи с тем, что они, по некоторым данным, являются сотрудниками российских спецслужб.

Позднее полиция Чехии объявила в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Как отмечал официальный представитель правоохранительных органов страны Ярослав Ибегей, россиян разыскивают в связи с расследованием обстоятельств тяжких уголовных преступлений.

В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Об этом заявлял МИД РФ.