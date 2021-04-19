Захарова сообщила, что посольство Чехии больше не сможет нанимать на работу граждан РФ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что чешское посольство в РФ больше не сможет нанимать на работу российских граждан. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия-1".
"Теперь ни у США, ни у Чехии такой возможности – нанимать людей среди граждан нашей страны на работу себе в посольство – нет", – отметила Захарова.
Ранее первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек заявил, что власти страны приняли решение о высылке 18 работников посольства РФ в Праге в связи с тем, что они, по некоторым данным, являются сотрудниками российских спецслужб.
Позднее полиция Чехии объявила в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Как отмечал официальный представитель правоохранительных органов страны Ярослав Ибегей, россиян разыскивают в связи с расследованием обстоятельств тяжких уголовных преступлений.
В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата
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