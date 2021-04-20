В МИД назвали "маразматическим парадом" ситуацию с расследованием взрывов в Чехии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "маразматическим парадом" ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии.

По ее словам, местные власти не знали, что армия уже не использует склад боеприпасов, а сдает его частным оружейным компаниям. Она добавила, что огромное количество оружия, которое находилось на складах восемь лет, было без какого-либо контроля властей. Никаких проверок на складах профильные ведомства не проводили.

Захарова также возмутилась, что за семь лет не были озвучены подробности и не были названы причины и виновники взрывов на складах.

"Прошло семь лет. Состоялся ли суд? Суда не было. Погибло два человека. Вот вам ответ на вопрос в том числе, кто является бенефициаром всего этого парада маразматического – было следствие, было расследование, ни к чему не пришло. Людям нужно было что-то предъявить – нашли Петрова и Боширова. Стыдно? Стыдно", – возмутилась Захарова в эфире радио "Вести FM".

Премьер Чехии Андрей Бабиш 17 апреля сообщил, что власти страны связывают взрыв на оружейном складе в Врбетице в 2014 году с действиями российской разведки. По мнению местных СМИ, это было сделано для того, чтобы предотвратить поставку вооружения на Украину.

После этого чешская сторона приняла решение о высылке 18 работников посольства РФ в Праге, назвав их сотрудниками российских спецслужб. Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрывам на складе боеприпасов причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей – Александр Петров и Руслан Боширов. Они объявлены в розыск.

В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.