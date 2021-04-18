МИД РФ отверг причастность России к взрыву в чешской Врбетице

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Заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ, передает РИА Новости.

Накануне премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

"Это тем более абсурдно, поскольку ранее чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами", – заявили в российском МИДе.

В ведомстве также отметили, что в заявлении чешских властей прослеживается "американский след".

В связи с обвинениями МИД Чехии принял решение выслать из страны 18 дипломатов из РФ. В ответ на эти действия российское внешнеполитическое ведомство выразило протест и анонсировало ответные меры.

Полиция Чехии также объявила в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Их разыскивают в связи с расследованием обстоятельств тяжких уголовных преступлений.