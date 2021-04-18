Вице-премьер Чехии допустил отказ от участия России в тендере на достройку АЭС

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Вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что приписываемая России причастность к взрывам в районе Чехии в 2014 году может негативно отразиться на привлечении российских компаний к тендеру на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы". Об этом сообщает ТАСС.

"Поступила очень серьезная информация. Любое подобное деяние, если оно будет подтверждено, совершенно точно повлечет за собой последствия", – рассказал он журналистам.

Он также напомнил, что решение о привлечении иностранных компаний к тендеру правительство страны примет на основании информации, которая будет подготовлена службами МВД.

Уточняется, что контрразведка и разведка Чехии уже длительное время настаивают на отстранении от конкурса российских компаний, которые якобы могут нести потенциальную угрозу национальной безопасности страны.

Ранее полиция Чехии объявила в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Граждан РФ разыскивают в связи с расследованием обстоятельств тяжких уголовных преступлений. Петров и Боширов также имели паспорта граждан РФ, Молдавии и Таджикистана.