Россия ответит на возможные шаги Чехии по разрушению отношений – Захарова

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РФ будет и дальше отвечать на предпринимаемые Прагой разрушительные для отношений шаги, Чехия должна понимать это. Такое мнение выразила представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, чем больше разрушительных действий они будут предпринимать, тем больше получат в ответ.

"В [Праге] прекрасно знают и должны отдавать себе отчет, что мы будем отвечать", – сказала Захарова в эфире телеканала РБК.

Ранее представитель МИД заявила, что за 7 лет власти Чехии так и не смогли разобраться в причинах взрывов на складах с боеприпасами, однако сейчас решили предъявить обществу якобы виновных, на роль которых были выбраны Петров и Боширов.

Премьер Чехии Андрей Бабиш 17 апреля сообщил, что власти страны связывают взрыв на оружейном складе в Врбетице в 2014 году с действиями российской разведки. По мнению местных СМИ, это было сделано для того, чтобы предотвратить поставку вооружения на Украину.

После этого чешская сторона приняла решение о высылке 18 работников посольства РФ в Праге, назвав их сотрудниками российских спецслужб. Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрывам на складе боеприпасов причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов. Они объявлены в розыск.

В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.