Власти Чехии за 7 лет сами не разобрались со взрывами на складах – Захарова

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Власти Чехии за семь лет сами не разобрались, что произошло со взрывами на складах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Вести FM.

Она отметила, что приложила немало усилий, пытаясь понять, что случилось в Врбетице в 2014 году. В этом Захаровой помогали сотрудники посольства в Праге.

"За семь лет официальные власти Чехии так и не смогли не то что ответить на вопрос, кто виноват. Они даже не смогли ответить на вопрос, а что там произошло", – подчеркнула официальный представитель МИД РФ, добавив, что удивительным является и тот факт, что по делу очень мало материалов.

Премьер Чехии Андрей Бабиш 17 апреля сообщил, что власти страны связывают взрыв на оружейном складе в Врбетице в 2014 году с действиями российской разведки. По мнению местных СМИ, это было сделано для того, чтобы предотвратить поставку вооружения на Украину.

После этого чешская сторона приняла решение о высылке 18 работников посольства РФ в Праге, назвав их сотрудниками российских спецслужб. Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрывам на складе боеприпасов причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей – Александр Петров и Руслан Боширов. Они объявлены в розыск.

В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.