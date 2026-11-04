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Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что рассчитывает на расширение взаимодействия с Россией в разных областях. Об этом он написал в своих соцсетях по итогам визита российского посла Наиля Латыпова в больницу Букит-Мертаджам в штате Пенанг.

"Я уверен, что обе страны смогут воспользоваться тесными отношениями между Малайзией и Россией", – отметил политик.

Ибрагим поблагодарил Латыпова за посещение медицинского учреждения. Он подчеркнул, что такие контакты помогают развивать двустороннее взаимодействие. По словам главы правительства, визит позволяет сторонам обмениваться мнениями, опытом и знаниями, в частности для расширения сотрудничества в области здравоохранения.

Премьер также выразил признательность Минздраву Малайзии, департаменту здравоохранения штата Пенанг и сотрудникам больницы Букит-Мертаджам за организацию визита и интерес к сотрудничеству.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский сообщил, что Россия открыта к реализации совместных с США начинаний. Однако это возможно только тогда, когда Москве это будет выгодно. Дипломат уточнил, что РФ также готова к возможному будущему нарастанию санкций со стороны западных стран.