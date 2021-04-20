Эксперты рассказали, могут ли запретить въезд россиянам в ЕС из-за конфликта с Чехией

Власти Чехии выслали из страны 18 сотрудников посольства РФ в Праге. Они считают, что среди российских дипломатов якобы были разведчики, которые могут быть причастны к взрыву на военном складе в 2014 году. МИД РФ ответной мерой объявил 20 чешских дипломатов персонами нон грата. Выясняем, к каким последствиям может привести конфликт двух стран.



Фото: AP Photo/Petr David Josek

Кто старое помянет

Премьер Чехии Андрей Бабиш 17 апреля сообщил, что власти страны связывают взрыв на оружейном складе в деревне Врбетице в 2014 году с действиями российской разведки. По словам генпрокурора республики Павла Земана, к инциденту причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей – Александр Петров и Руслан Боширов. Чешская полиция объявила их в розыск.





Андрей Бабиш премьер-министр Чехии Речь не шла об акте государственного терроризма, как мы слышали от некоторых политиков. Это было нападение агентов ГРУ на товар, принадлежавший болгарскому бизнесмену, торговцу оружием.

В связи с этим власти Чехии приняли решение о высылке 18 работников посольства РФ в Праге, некоторые из которых якобы являются сотрудниками спецслужб РФ. Российские дипломаты 19 апреля покинули Чешскую Республику. Также власти Праги потребовали вернуть часть городского парка "Стромовка", которую на данный момент занимает дипломатическое представительство России в чешской столице. На фоне скандала семеро неизвестных ночью облили кетчупом стены здания.



В 2014 году в чешской деревне Врбетице произошли взрывы в двух складах боеприпасов. Первый из них прогремел 16 октября – взорвалось 50 тонн боеприпасов, осколки разбросало в радиусе 800 метров от места, где находилось складское здание. Погибли два сотрудника местной компании Imex Group, которая арендовала склад у Военного технического института. Второй взрыв случился 3 декабря: тогда взорвался склад, в котором размещались 13 тонн взрывчатых веществ. Он также был арендован Imex Group и располагался на расстоянии более километра от складского помещения, уничтоженного первым взрывом.



Признанные в РФ персонами нон гранта дипломаты вернулись в Чехию

В ответ на действия Чехии российский МИД напомнил, что у чешской стороны также есть немалая недвижимость в районе Тверской улицы в Москве. Кроме того, дипломатическое ведомство объявило 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они с членами своих семей также уже покинули территорию России. В штате чешского посольства остались всего пять дипломатов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила абсурдность обвинения Праги в адрес Москвы. По ее словам, местные власти были не в курсе, что армия уже не использует склад боеприпасов, а сдает его частным оружейным компаниям.





Мария Захарова официальный представитель МИД РФ Прошло семь лет. Состоялся ли суд? Суда не было. Погибли два человека... Вот вам ответ на вопрос в том числе, кто является бенефициаром всего это парада маразматического: было следствие, было расследование, ни к чему не пришло. Людям нужно было что-то предъявить – нашли Петрова и Боширова.

В Кремле также категорически не согласны с выводами Чехии о причастности России к взрыву в Врбетице в 2014 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что российские власти считают обвинения "провокационными и недружественными".

Вместе с тем Прага в качестве следующего шага исключила госкорпорацию "Росатом" из числа участников тендера на строительство на востоке страны нового энергоблока АЭС "Дукованы". Кроме того, Минфин Чехии сейчас готовит иск к подозреваемым в причастности к взрывам в 2014 году с требованием возместить материальный ущерб.

Первый вице-премьер республики и глава МВД, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ян Гамачек обратился к союзникам Праги по ЕС и НАТО с призывом проявить солидарность: в знак поддержки также выслать некоторых сотрудников российской дипмиссии. При этом он допустил возможность высылки всех дипломатов РФ из чешской столицы.

Примечательно, что Евросоюз уже выступил с заявлением, в котором подозрения чешской стороны касаемо событий 2014 года назвал "обоснованными". Кроме того, официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что ЕК солидарна с позицией Чехии по высылке сотрудников российского диппредставительства.

Ранее экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес указал, что ЕС следует вовсе перестать выдавать гражданам РФ визы. Такое мнение политик выразил в связи с необходимостью обеспечить безопасность Европы. В МИД РФ посоветовали ему пообщаться с руководством Турции и Греции на тему значения российских туристов.



Ждать ли санкций?

Политолог Александр Асафов считает, что власти Чехии в отношении России действуют по чужому указанию. По его мнению, наиболее сильное давление на них оказывают из США.

"Дело в том, что если обратить внимание на медийную повестку, то может сложиться впечатление, что всем раздали какие-то инструкции и методички. Начиная с Эммануэля Макрона, который в интервью заявляет, что для России нужно провести красные линии, после которых начинаются санкции, до действий чешского руководства, которое обвиняет уже легендарных Петрова и Боширова", – объяснил собеседник Москвы 24.





Александр Асафов политолог Все это часть общей кампании, и Чехия не является самостоятельным автором. Она испытывает ряд методов давления на себе, в том числе и экономическую прямую зависимость. Как только это давление уйдет, отношения с Россией нормализуются.

Эксперт считает, что конфликт двух стран может негативно отразиться на ряде экономических процессов между государствами, в том числе ударить по туристической отрасли. Асафов уверен, что Чехия находится в затруднительном положении и приносит в жертву свои же интересы.

С политологом согласен и член президиума Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. По его словам, оставшиеся дипломаты в посольстве Чехии вряд ли смогут справиться с потоком туристов в случае открытия авиасообщения.

"Эти пять оставшихся дипломатов в чешском посольстве будут заниматься только поддержанием работ первой необходимости. Если брать чешско-российские отношения в области туризма, то сейчас они будут ниже нуля", – пояснил он Москве 24.

Эксперт добавил, что в случае проблем с оформлением шенгенской визы в Чехию туристы могут сделать ее через другую страну Евросоюза. Однако тогда необходимо будет сначала приехать в государство, через которое они получали доступ на территорию ЕС.





Алексан Мкртчян член президиума Альянса туристических агентств В Европе четко делят политику и туризм, самих россиян в любой стране Евросоюза ждут, как только закончится пандемия.

Собеседник Москвы 24 уверен, что специально никаких препятствий для российских туристов в руководстве стран Европы чинить не будут. Проблем с выдачей шенгенских виз не предвидится, заключил он.