МИД РФ ответил на требование Праги вернуть землю, где располагается посольство

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МИД РФ в ответ на заявления чешской стороны о "возврате" земельного участка посольства в Праге напомнил о недвижимости посольства Чехии на Тверской улице в Москве.

"Если Прага с ее особо ретивыми районными старостами рискнут прибегнуть к иному "инструментарию", напоминаем, что и у чешской стороны также есть немалая недвижимость в районе Тверской улицы российской столицы", – говорится в Telegram-канале МИД России.

Ранее сообщалось, что власти Праги потребовали от РФ вернуть часть городского парка "Стромовка". На данный момент ее занимает дипломатическое представительство России в столице Чехии.