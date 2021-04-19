Власти Праги потребовали от посольства РФ вернуть полгектара земли

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Власти Праги потребовали от РФ вернуть часть городского парка "Стромовка". На данный момент ее занимает дипломатическое представительство России в столице Чехии. Об этом сообщил староста района "Прага-7" Ян Чижински.

По его словам, пражский городской совет призвал правительство страны провести переговоры о приведении площади посольства РФ в состояние, которое предшествовало вторжению войск Варшавского договора в 1968 году.

"Через 53 года оккупация части "Стромовки" Российской Федерацией должна наконец закончиться", – написал он в социальной сети Twitter.

По информации Novinky.cz, речь идет о половине гектара земли в Праге. Уточняется, что власти города хотят восстановить там зеленые насаждения.

Ранее первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек заявил, что власти страны приняли решение о высылке 18 работников посольства РФ в Праге в связи с тем, что они, по некоторым данным, являются сотрудниками российских спецслужб.