МИД ответил на идею экс-президента Эстонии запретить россиянам въезд в ЕС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Замглавы МИД Александр Грушко посоветовал бывшему президенту Эстонии Тоомасу Хендриксу Ильвесу, предложившему запретить россиянам въезд в Евросоюз, пообщаться с руководством Турции и Греции на тему значения российских туристов, передает РИА Новости.

"Ему стоило бы поговорить с руководителями таких стран, как Турция и Греция, относительно важности туризма и его российского сегмента в частности", – сказал Грушко.

Ранее Ильвес предложил временно запретить любые поездки россиян в страны Евросоюза, кроме тех, что вызваны чрезвычайными семейными обстоятельствами. По его словам, на кону стоит безопасность Европы.

Экс-президент заявил, что ЕС нужно перестать выдавать визы россиянам. Политик напомнил об обсуждении вопроса упрощенного въезда в ЕС для россиян до воссоединения с Крымом. Он считает, что нужно заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье, объяснив это необходимостью обеспечить безопасность Европы. Экс-президент также не исключает негативного влияния в этом случае на обычных людей.

В феврале парламент Эстонии попросил ЕС создать эффективную политику санкций против РФ. По мнению парламентариев, это заставит Россию остановить агрессивную внешнюю политику.