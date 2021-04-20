МИД ответил на идею экс-президента Эстонии запретить россиянам въезд в ЕС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Замглавы МИД Александр Грушко посоветовал бывшему президенту Эстонии Тоомасу Хендриксу Ильвесу, предложившему запретить россиянам въезд в Евросоюз, пообщаться с руководством Турции и Греции на тему значения российских туристов, передает РИА Новости.
"Ему стоило бы поговорить с руководителями таких стран, как Турция и Греция, относительно важности туризма и его российского сегмента в частности", – сказал Грушко.
Ранее Ильвес предложил временно запретить любые поездки россиян в страны Евросоюза, кроме тех, что вызваны чрезвычайными семейными обстоятельствами. По его словам, на кону стоит безопасность Европы.
Экс-президент заявил, что ЕС нужно перестать выдавать визы россиянам. Политик напомнил об обсуждении вопроса упрощенного въезда в ЕС для россиян до воссоединения с Крымом. Он считает, что нужно заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье, объяснив это необходимостью обеспечить безопасность Европы. Экс-президент также не исключает негативного влияния в этом случае на обычных людей.
В феврале парламент Эстонии попросил ЕС создать эффективную политику санкций против РФ. По мнению парламентариев, это заставит Россию остановить агрессивную внешнюю политику.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: