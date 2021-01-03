Губернатор Ленинградской области ответил на претензии Эстонии к России

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил эстонским политикам не "включать" историческую память избирательно. Об этом сообщает РИА Новости.

"Не надо забывать, что и Ивангородская крепость была построена Иваном III как форпост Руси против шведов (заметьте, не эстонцев)", – заявил Дрозденко, отвечая на претензии спикера парламента Эстонии Хенну Пыллуаасу о том, что граница между Эстонией и РФ якобы определяется Тартуским мирным договором 1920 года.

В сентябре глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония не будет предъявлять России территориальные претензии, однако заявил о сложности в прогнозировании сроков по определению соглашения со стороны парламента.

Новый договор о границе между Россией и Эстонией был подписан в 2005 году. В ходе его подписания Эстония включила в него ссылки на положения Тартуского мирного договора. Москва посчитала, что это даст Таллину возможность предъявлять в дальнейшем территориальные претензии. В 2014 году страны подписали новый проект и направили его на ратификацию в Госдуму и парламент Эстонии.