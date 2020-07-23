Российского посла вызвали в МИД Эстонии

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МИД Эстонии вызвал посла России в республике из-за постов о том, что страны Балтии добровольно вошли в состав СССР. В российском посольстве информацию подтвердили. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне посольство РФ в Таллине опубликовало комментарий департамента информации и печати МИД России, в котором говорилось, что Латвия, Литва и Эстония вошли в состав СССР по взаимному согласию.

Как заявил глава внешнеполитического ведомства Урмаса Рейнсалу, подобные комментарии мешают двусторонним отношениям.

"Сегодня я дал распоряжение вызвать посла <...> и выразить соответствующий протест", – отметил министр.

Кроме этого, Рейнсалу добавил, что в России неоднократно заявляли, что Латвия, Литва и Эстония были с СССР по взаимному согласию.

"Я полностью отвергаю это заявление. Оно не отвечает историческим фактам", – заключил Рейнсалу.

Ранее в МИД рассказали о провокациях Грузии на границе с Россией и не только. В июне российские пограничники задержали трех незаконно попавших на территорию Абхазии граждан Грузии.

"Нелегалов" также обнаружили в Южной Осетии. Кроме того, 13 июня в Дагестане задержали 24-летнего грузина без документов. Мужчина был вооружен охотничьим карабином "Вепрь" с 28 патронами.