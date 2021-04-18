Россиян предложили не впускать в Европу

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Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что ЕС нужно перестать выдавать визы россиянам. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Вероятно, необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах", – говорится в его сообщении.

Политик напомнил об обсуждении вопроса упрощенного въезда в ЕС для россиян до воссоединения с Крымом. Он считает, что нужно заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье, объяснив это необходимостью обеспечить безопасность Европы. Экс-президент также не исключает негативного влияния в этом случае на обычных людей.

В феврале парламент Эстонии попросил ЕС создать эффективную политику санкций против РФ. По мнению парламентариев, это заставит Россию остановить агрессивную внешнюю политику.