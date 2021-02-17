Посольство России прокомментировало призыв Эстонии ввести новые санкции

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Пресс-служба российского посольства в Таллине ответило на заявление парламента Эстонии о гражданских свободах в России. Об этом сообщается на сайте дипведомства РФ.

Ранее в принятом документе парламент Эстонии попросил ЕС создать эффективную политику санкций против РФ. По мнению парламентариев, это заставит Россию остановить агрессивную внешнюю политику.

В российском посольстве в ответ привели речь Владимира Путина, которую президент РФ произнес на онлайн-форуме "Давосская повестка дня 2021". Тогда российский лидер призвал вести диалог между странами по-честному, забыв о фобиях прошлого.

В посольстве РФ также сообщили, что надеялись на восстановление контактов для решения накопившихся проблем при новой правительственной коалиции в Эстонии.

"К сожалению, уже в первые дни работы нового правительства Эстонии прозвучали заявления об отсутствии "оснований" для выстраивания отношений с Россией, сопровождавшиеся заезженными квазиаргументами насчет исходящей от России угрозы", – заявили в российской дипмиссии.

Там подчеркнули, что тема якобы агрессивной внешней политики РФ была подхвачена эстонскими парламентариями. Принятое заявление добавило негатива в российско-эстонские отношения, добавили в посольстве.

"Если в этом заключалась цель такого заявления, то его инициаторы, основательно погрязшие в болоте русофобии, похоже, этого добились. В проигрыше, однако, гораздо большее: перспектива развития взаимовыгодного сотрудничества в атмосфере, лишенной искусственно нагнетаемых страхов и культивирования образа врага", – резюмировали в дипведомстве.

Ранее депутаты от эстонской оппозиционной Партии реформ предложили внести в референдум вопрос о присоединении страны к России. Авторами инициативы стали парламентарии Урмас Круузе, Юри Яансон и Антс Лаанеотс.