В Эстонии предложили присоединить страну к России

09 января, 22:05
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Депутаты от эстонской оппозиционной Партии реформ предложили внести в референдум вопрос о присоединении страны к России, передает ТАСС.
Авторами инициативы стали парламентарии Урмас Круузе, Юри Яансон и Антс Лаанеотс. Они предложили внести к законопроекту по референдуму о браке поправку с вопросом: "Было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы страна была в составе России?".
Впоследствии Круузе сообщил, что отозвал эту инициативу. Таким образом он хотел обратить внимание на абсурдность референдума о браке. В его рамках планируется задать вопрос о том, является ли брак союзом исключительно мужчины и женщины.
Он вызвал сложности перед вторым чтением к законопроекту, поскольку до него депутатами были поданы около 9 400 поправок. Большая часть из них не имела никакого отношения к референдуму.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас прокомментировал инициативу о присоединении страны к России. Он напомнил, что, согласно Конституции, Эстония является независимым и суверенным государством. Ратас заявил, что все политические силы должны осудить такое предложение.
Ранее в Эстонии обратили внимание на Тартуский мирный договор 1920 года, согласно которому стране передали части территории Псковской и Ленинградской областей. Договор потерял силу после освобождения Эстонии от немцев. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в ответ заявил, что высказывания эстонских политиков создают напряженность в отношениях двух стран.
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