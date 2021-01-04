В Госдуме ответили на территориальные претензии Эстонии

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что высказывания эстонских политиков создают напряженность в отношениях двух стран.
В то же время он отметил, что высказывания спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса "больше рассчитаны на внутреннюю аудиторию с целью привлечения электората".
Слуцкий напомнил, что председатель "второй год подряд заявляет о продолжении действия Тартуского мирного договора 1920 года".
По мнению депутата, подобные заявления "все больше отдаляют перспективы выхода на ратификацию российско-эстонского пограничного договора 2014 года". Глава комитета добавил, что данный документ до сих пор находится на рассмотрении в парламентах обеих стран.
"Были договоренности о его синхронной ратификации, но именно русофобская линия эстонских политиков затормозила весь процесс", – сказал Слуцкий ТАСС.
Тартуский мирный договор был заключен между РСФСР и Эстонией в 1920 году. Согласно документу, эстонской республике были переданы части территории Псковской и Ленинградской областей. После освобождения Эстонской ССР от немцев земли были возвращены России.
Изначально пограничный договор был подписан в 2005 году. Однако Таллин в одностороннем порядке включил в закон преамбулу со ссылками на Тартуский мирный договор. Москва увидела в этом намерение предъявлять территориальные претензии и отозвала подпись.
В 2014 году были подписаны новые договоры. В них говорилось, что у сторон нет территориальных притязаний друг к другу. Документы направили на ратификацию в парламент Эстонии. Однако затем Пыллуааса заявила об отказе страны от ратификации.
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