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Политика

02:03

Захарова ответила президенту Эстонии на слова о Тартуском договоре

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что политики Эстонии используют Тартуский мирный договор для привлечения электората.

По ее мнению, заявления типа "мы должны требовать репараций" свидетельствуют о том, что у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим", передает RT. "Видимо, кризис развития – нечем привлекать электорат", – написала Захарова в Facebook.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в речи к столетию Тартуского договора выступила за отказ от пересмотра границы между балтийской республикой и Россией. Он заявила, что договор "действует" и он "был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства".

Тартуский мирный договор был заключен между РСФСР и Эстонией в 1920 году. Согласно документу, эстонской республике были переданы части территории Псковской Ленинградской областей. После освобождения Эстонской ССР от немцев земли были возвращены России.

Изначально пограничный договор был подписан в 2005 году. Однако Таллин в одностороннем порядке включил в закон преамбулу со ссылками на Тартуский мирный договор. Москва увидела в этом намерение предъявлять территориальные претензии и отозвала подпись.

В 2014 году были подписаны новые договоры. В них говорилось, что у сторон нет территориальных притязаний друг к другу. Документы направили на ратификацию в парламент Эстонии. Однако в январе спикер парламента Хенна Пыллуааса заявила об отказе страны от ратификации.

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